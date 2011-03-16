Начинающие seo-копирайтеры

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки342 просмотра
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Работа будет интересна для тех, кто делает первые шаги на поприще копирайтера. Нужно будет написать несколько (несколько сотен на всех) текстов по заданной теме, по инструкции.

Работа разовая. Периодически в будущем будут еще задания. Кто хорошо себя зарекомендует может на рассчитывать на постоянно-разовые заказы.

Оплата: 30 руб. за тыс. зн.без пробелов

Если объявление заинтересовало – пишите здесь или в личку. Всем отвечу!

13 лет назад
MaxMari
Марина 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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