Начинающие seo-копирайтеры

Работа будет интересна для тех, кто делает первые шаги на поприще копирайтера. Нужно будет написать несколько (несколько сотен на всех) текстов по заданной теме, по инструкции.

Работа разовая. Периодически в будущем будут еще задания. Кто хорошо себя зарекомендует может на рассчитывать на постоянно-разовые заказы.

Оплата: 30 руб. за тыс. зн.без пробелов

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