Ищем SEO-шника на удаленную работу

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок268 просмотров
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Ищем SEO-специалиста для удаленной работы.

Требования к кандидату:

1. комплексный аудит сайта;

2. анализ сайта конкурентов;

3. создание семантического ядра сайта;

4. оптимизация HTML кода под поисковые системы;

5. использование методов комплексной оптимизации (внутренней, внешней) до вывода ресурса по определенно указанным ключевым словам в топы поисковых систем;

6. сопровождение и удерживание позиций в выдаче поисковых систем;

7. планирование и анализ бюджета оптимизации;

8. составление плана мероприятий по оптимизации ресурса;

9. предоставление полного отчета о результатах и проделанной работе; Статистический Анализ посещаемости Веб-ресурсов.

Разыскиваются кандидаты из Украины, имеющие СПД (для приема оплаты по безналичному расчету).

При собеседовании будет тестовое задание - провести аудит сайта на предмет ошибок и просчитать бюджет на раскрутку сайта.

Пожалуйста, в заявках указывайте свои достижения, желаемые условия сотрудничества, контакты.

13 лет назад
alexdanilov
Александр 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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