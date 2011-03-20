Ищем SEO-шника на удаленную работу

Основные обязанности: Запуск и сопровождение рекламных кампаний в системах Google Adwords, Яндекс.Директ, Бегун, Bing Adcenter, сбор статистики, анализ эффективности, работа с посадочными страницами, подготовка отчетов о проделанной работе и полученных результатах. Требования к кандидату: •Опыт проведения рекламных ...
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Ищем SEO-специалиста для удаленной работы.
Требования к кандидату:
1. комплексный аудит сайта;
2. анализ сайта конкурентов;
3. создание семантического ядра сайта;
4. оптимизация HTML кода под поисковые системы;
5. использование методов комплексной оптимизации (внутренней, внешней) до вывода ресурса по определенно указанным ключевым словам в топы поисковых систем;
6. сопровождение и удерживание позиций в выдаче поисковых систем;
7. планирование и анализ бюджета оптимизации;
8. составление плана мероприятий по оптимизации ресурса;
9. предоставление полного отчета о результатах и проделанной работе; Статистический Анализ посещаемости Веб-ресурсов.
Разыскиваются кандидаты из Украины, имеющие СПД (для приема оплаты по безналичному расчету).
При собеседовании будет тестовое задание - провести аудит сайта на предмет ошибок и просчитать бюджет на раскрутку сайта.
Пожалуйста, в заявках указывайте свои достижения, желаемые условия сотрудничества, контакты.
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