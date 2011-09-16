Требуется копирайтер со знанием англ. языка

Молодая Вебстудия ищет высококвалифицированного специалиста по оптимизации и раскрутке сайтов. Студия уже существует, работает. Запущена работа менеджеров в Москве, Питере, Киеве, Харькове. Ведутся переговоры с Казахстаном и Норвегией. В данный момент ведется создание сайта студии. Жду Ваших ...
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Ищем копирайтера для постоянного сотрудничества. Нашей компани требуется человек с хорошим знанием английского языка для написания статей по Поисковой оптимизации и продвижению (Search Engine Optimization)
Требования:
- Знание английского языка
- Опыт написания статей о поисковой оптимизации
- Возможность быстро выполнить работу (5-6 часов)
- Статья будет публиковаться на нашем сайте вам
Статьи будем требовать регулярно, поэтому у вас будет хороший шанс постоянного заработка. Мы не требуем от вас работать только на нас, но помните что у вас будут сроки на выполнения работы.
Способ оплаты - безналичный расчет или онлайн платежи
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