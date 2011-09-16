Требуется копирайтер со знанием англ. языка

Ищем копирайтера для постоянного сотрудничества. Нашей компани требуется человек с хорошим знанием английского языка для написания статей по Поисковой оптимизации и продвижению (Search Engine Optimization)

Требования:

- Знание английского языка

- Опыт написания статей о поисковой оптимизации

- Возможность быстро выполнить работу (5-6 часов)

- Статья будет публиковаться на нашем сайте вам

Статьи будем требовать регулярно, поэтому у вас будет хороший шанс постоянного заработка. Мы не требуем от вас работать только на нас, но помните что у вас будут сроки на выполнения работы.

Способ оплаты - безналичный расчет или онлайн платежи