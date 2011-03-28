Специалист по Facebook и Twitter

Необходимо создать страницу в FaceBook и микроблог Twitter, раскрутить их и в дальнейшем ее вести на постоянной основе. Группа туристической тематики. Контент и креатив с вас.

В группе нужны только реальные люди!!!

Если вас интересует постоянная занятость, интересна данная тематика и есть опыт, пишите, нюансы обсудим.