Нужен учитель, срочно

Ищем копирайтера для постоянного сотрудничества. Нашей компани требуется человек с хорошим знанием английского языка для написания статей по Поисковой оптимизации и продвижению (Search Engine Optimization) Требования: - Знание английского языка - Опыт написания статей о поисковой оптимизации - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Небходим учитель, который на примере моих сайтов научит продвигать сайты по запросам + директ реклама. Срочно. Рассмотрю все предложения. Заранее спасибо!
Раньше я сам уже продвигал сайт и успешно, просто нужно все воскресить и рассказать какие новые методы появились.
- Похожие заказы
- $100Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен специалист по продвижению в команду. Наш профиль создание сайтов. И естественно обращаются за продвижением. Сразу стабильно по многу заказов не обещаю. Но пара уже висит. Интересует комплекс мер по продвижению сайта. В том числе и ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $700
Требуется интернет -маркетолог для торгово-рекламной площадки для продвижения проектов в англоязычном интернете. Обязательные требования: - удаленная работа; - умение работать в команде; - ежедневный отчет по проделанной работе; - креативность -свободный Английский; -позитивный опыт продвижения на западном ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Молодая Вебстудия ищет высококвалифицированного специалиста по оптимизации и раскрутке сайтов. Студия уже существует, работает. Запущена работа менеджеров в Москве, Питере, Киеве, Харькове. Ведутся переговоры с Казахстаном и Норвегией. В данный момент ведется создание сайта студии. Жду Ваших ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $7500
Производственно-торговая компания "Белые окна" приглашает профессионала контекстной рекламы с успешным опытом работы в "оконной" сфере. Компания "Белые окна" (www.bel-okna.ru) 14 лет работает на оконном рынке. Все условия сотрудничества оговариваются с кандидатами индивидуально. Главное требование - наличие успешного опыта ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Cеть антикварных салонов ( расположенных на Рублевском шоссе в Жуковке и Барвихе ) для реализации проекта по продаже предметов искусства через интернет приглашает специалистов SEO продвижение сайта в поисковых системах . Условие: Москва и Московская ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Обязанности: - подборка ключевых слов с помощью сервисов http://wordstat.yandex.ru и аналогичных - составление описаний - ручной прогон по каталогам Требования: - без образования, всему научим - владение ПК на уровне пользователя - трудолюбие, стрессоустойчивость и немного фантазии Работа ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Обязанности: продвижение сайта в Яндексе. 1) поиск качественных,тематических площадок для размещения ссылок и статей. 2) составление анкоров ссылок; 3) размещение (закупка) ссылок, контроль индексации ссылок и статей; 4) аналитика, составление отчетов, расчет ссылочного бюджета, анализ сайтов конкурентов; 5) написание технического ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать страницу в FaceBook и микроблог Twitter, раскрутить их и в дальнейшем ее вести на постоянной основе. Группа туристической тематики. Контент и креатив с вас. В группе нужны только реальные люди!!! Если вас интересует ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется внештатный сотрудник с работой по проектно. Перечислять требования к знаниям не буду, они и так понятны. Умение дать результат. Не величиной потраченного ссылочного бюджета определяются ваши знания. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад