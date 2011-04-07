Специалист по созданию SEO структуры сайта

$250
Поисковые системы (SEO)Закрытнет заявок153 просмотра
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Обязанности:

- подборка ключевых слов с помощью сервисов http://wordstat.yandex.ru и аналогичных

- составление описаний

- ручной прогон по каталогам

Требования:

- без образования, всему научим

- владение ПК на уровне пользователя

- трудолюбие, стрессоустойчивость и немного фантазии

Работа в офисе, возможен гибкий график.

З/п на период обучения (1-2 недели) — 4 000 руб, в дальнейшем 6 000 руб./месяц.

Заявки принимаем на [email protected] с пометкой «создание структуры сайта»

13 лет назад
manager_GeoNeo
Ольга 
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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