Ищем копирайтера для постоянного сотрудничества. Нашей компани требуется человек с хорошим знанием английского языка для написания статей по Поисковой оптимизации и продвижению (Search Engine Optimization) Требования: - Знание английского языка - Опыт написания статей о поисковой оптимизации - ...
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Требуется интернет -маркетолог для торгово-рекламной площадки для продвижения проектов в англоязычном интернете.
Обязательные требования:
- удаленная работа;
- умение работать в команде;
- ежедневный отчет по проделанной работе;
- креативность
-свободный Английский;
-позитивный опыт продвижения на западном рынке;
-опыт написания результативных пресс релизов, статей и контента;
-знания или опыт в поисковой раскрутке (SEO);
-знания или опыт в социальной раскрутке (SMO);
-умение не только знать и говорить, но и действовать;
Нам нужно:
- творческий человек;
- оперативная реакция;
- нешаблонное мышление;
- быть на связи по скайпу, телефоне
- умение задавать вопросы и получать на них ответы;
- высшее образование;
Основные обязанности:
- грамотно составлять тексты и слоганы на английском языке;
- взаимодействие с вендорами западного интернета;
- проведение переговоров;
- привлечение производителей и потребителей к нашему сервису;
- грамотно переводить тексты на английский язык;
- проведение маркетинговых исследований рынка;
- использование всех известных и неизвестных каналов раскрутки;
Нам не нужно:
- мелочность и жадность;
- высокомерие и болезненное самолюбие.
Зарплата от 700$ с восможностю роста.
Без предоплаты. Оплата только после качественно выполненного куска работы.
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