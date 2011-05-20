Интернет маркетолог

$700
Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок546 просмотров
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Требуется интернет -маркетолог для торгово-рекламной площадки для продвижения проектов в англоязычном интернете.

Обязательные требования:

- удаленная работа;

- умение работать в команде;

- ежедневный отчет по проделанной работе;

- креативность

-свободный Английский;

-позитивный опыт продвижения на западном рынке;

-опыт написания результативных пресс релизов, статей и контента;

-знания или опыт в поисковой раскрутке (SEO);

-знания или опыт в социальной раскрутке (SMO);

-умение не только знать и говорить, но и действовать;

Нам нужно:

- творческий человек;

- оперативная реакция;

- нешаблонное мышление;

- быть на связи по скайпу, телефоне

- умение задавать вопросы и получать на них ответы;

- высшее образование;

Основные обязанности:

- грамотно составлять тексты и слоганы на английском языке;

- взаимодействие с вендорами западного интернета;

- проведение переговоров;

- привлечение производителей и потребителей к нашему сервису;

- грамотно переводить тексты на английский язык;

- проведение маркетинговых исследований рынка;

- использование всех известных и неизвестных каналов раскрутки;

Нам не нужно:

- мелочность и жадность;

- высокомерие и болезненное самолюбие.

Зарплата от 700$ с восможностю роста.

Без предоплаты. Оплата только после качественно выполненного куска работы.

13 лет назад
Masha_kulikova
Мария 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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