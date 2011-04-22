SMO-оптимизатор

Orion.treto.ru посвящен третьему завершающий этапу трансарктической историко-географической экспедиции «Путь Ориона». Мы являемся спонсорами этой экспедиции. Путешественники из Иваново на парусно-моторном судне пройдут свыше 10 тысяч миль в полярной зоне северного полушария Земли. Если вам интересна эта тема и вы разбираетесь в SMO-оптимизации - мы хотели бы с вами поработать.

Задача - популяризация экспедиции в социальных сетях.

Оплата по договоренности. В случае успешного сотрудничества поручим вам коммерческий проект - сайт нашей компании treto.ru и раздел job.treto.ru.

Присылайте свои предложения о SMO продвижении сайта, сопроводительное письмо и ссылки на ваши проекты на [email protected]. Будут вопросы - пишите в мой чат askripov.treto.ru.