SMO-оптимизатор

Требуется специалист для продвижения сайта в социальных медиа. Задачи: - постинг на форумах, социальных сетях, блогах - создание и развитие аккаунтов, групп, профилей, блогов, - партизанский маркетинг. Требования: - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - Желание работать и соответствующие знания обязательны. Опыт и наличие готовых аккаунтов ...
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Orion.treto.ru посвящен третьему завершающий этапу трансарктической историко-географической экспедиции «Путь Ориона». Мы являемся спонсорами этой экспедиции. Путешественники из Иваново на парусно-моторном судне пройдут свыше 10 тысяч миль в полярной зоне северного полушария Земли. Если вам интересна эта тема и вы разбираетесь в SMO-оптимизации - мы хотели бы с вами поработать.
Задача - популяризация экспедиции в социальных сетях.
Оплата по договоренности. В случае успешного сотрудничества поручим вам коммерческий проект - сайт нашей компании treto.ru и раздел job.treto.ru.
Присылайте свои предложения о SMO продвижении сайта, сопроводительное письмо и ссылки на ваши проекты на [email protected]. Будут вопросы - пишите в мой чат askripov.treto.ru.
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