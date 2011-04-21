Требуется специалист по контекстной рекламе

Требуется интернет -маркетолог для торгово-рекламной площадки для продвижения проектов в англоязычном интернете. Обязательные требования: - удаленная работа; - умение работать в команде; - ежедневный отчет по проделанной работе; - креативность -свободный Английский; -позитивный опыт продвижения на западном ...
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- опыт работы с контекстной рекламой в Яндекс, Гугл, Бегун, Вконтакте, Facebook
обязанности
– Управление контекстными кампаниями: подбор ключевых слов, организация новых кампаний, подготовка отчетов.
- Анализ посещаемости сайта и качества трафика
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