Требуется специалист по контекстной рекламе

Небходим учитель, который на примере моих сайтов научит продвигать сайты по запросам + директ реклама. Срочно. Рассмотрю все предложения. Заранее спасибо! Раньше я сам уже продвигал сайт и успешно, просто нужно все воскресить и рассказать какие ...