Удаленный помощник руководителя

Требуется личный помощник для удаленной работы.

Условия:

Оклад от 12 000 рублей за 8-ми часовой рабочий день пять дней в неделю с 10.00 до 19.00 московского времени в будние дни. На испытательный срок продолжительностью две недели заинтересованному кандидату будут предлагаться различные задачи с почасовой оплатой. Если все задачи будут выполнены качественно и в срок, то испытательный срок будет считаться завершенным успешно.

Заинтересованных кандидатов прошу присылать резюме по адресу: max(собака)wilhard.ru. Первичный отбор будет осуществляться по резюме. В резюме прошу ОБЯЗАТЕЛЬНО указать желаемый оклад. При рассмотрении резюме будет учитываться не только содержание, но и оформление.

Требования к кандидатам и функции (подробно) - см. вложенный файл.