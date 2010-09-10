Арт-директор удаленно

Доброе время суток!(у меня во дворе сейчас настаёт вечер). По заголовку сразу становится понятно, что сейчас будет большой список вакансий, которые относятся к интернету. Немного обо мне(для некоторых этот абзац даст больше уверенности работы со мной, для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Креативному агентству на удаленную работу требуется грамотный и ответственный
арт-директор. Агентство специализируется на разработке
графического и веб-дизайна(новое направление). Адрес агентства: www.vesnakrasna.com
Оплата - 20% от заказа.
Необходимые требования:
- опыт работы в дизайне от 2-х лет;
- качественное портфолио (графический + веб);
- знание трендов современного дизайна;
- знание специфики ведения заказа и общения с клиентом;
- возможность находиться в режиме онлайн с понедельника по субботу
ориентировочно с 10 до 19 (график свободный - главное все успевать).
Требуется только фрилансер. Совмещение с другой работой нам не подходит.
Обязанности:
- прием заказов от менеджера;
- координирование работы студии;
- контроль работы дизайнера и программиста;
- общение с клиентом.
Просьба не только отвечать в проекте, но и высылать свое резюме на почту [email protected]
(в резюме желательно вкладывать свое фото или ссылку Вконтакте, номер icq)
- Похожие заказы
- Прочее31 заявкаЗакрыт13 лет назад
Если каким-то образом не получится связаться, пишу заранее ICQ 92199954 Skype nikiton 793 Приветствую всех фрилансеров этого замечательного сайта! Я решил собрать команду для создания футбольного портала, на котором можно было бы читать статьи ...Прочее12 заявокЗакрыт13 лет назад
ООО Хоум Стэйшн приглашает на работу дизайнера. Требования к соискателям - Специалист широкого профиля по компьютерному и интернет-дизайну, свободное владение программами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw. Навыки HTML- программирования, опыт написания статей и рекламных текстов. Обязанности ...Закрыт14 лет назад
Требования к квалификации: Практические навыки работы с использованием любой из перечисленных технологий: Source Engine, Unreal Engine (предпочтительно), CryEngine, Gamebryo, Renderware и прочих. Наличие хорошо развитого пространственного мышления. Приветствуется художественное или архитектурное образование, знание английского языка. Возможен опыт работы с ...Закрыт14 лет назад
Добрый день уважаемые фрилансеры! Требуется помощник, который готов с ответственностью подходит к выполнению поставленных задач и получать за это достойную оплату.Прочее28 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен человек без определенной квалицикации для выполнение несложных, рутинных работ. Подойдут молодые, начинающие фрилансеры, уверенные пользователи компьютера и сети интернет, с опр кол-вом свободного времени и высокой степенью отвественности. Готовые к саморазвитию и стемлению вперед. Разного рода ...Прочее29 заявокЗакрыт14 лет назад
Со знанием ОС КоммерцПрочее7 заявокЗакрыт14 лет назад
Студии дизайна на постоянную удаленную работу требуются: - веб-дизайнеры - флеш-аниматоры - художники Наличие портфолио обязательно. Присылать резюме на [email protected] со своими расценками. Оплата сдельная (в зависимости от сложности работы).Прочее22 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Крупная торговая сеть (мебель) приглашает на работу Дизайнера рекламы Основные обязанности: •Разработка и поддержка бренд-бука •Дизайн рекламных материалов (полиграфии, наружной рекламы, интернет- рекламы, сувенирной продукции и т.п.), препресс-подготовка макетов •Взаимодействие с партнерами в области производства рекламной продукции •Фотосъемка и предпечатная ...Закрыт14 лет назад
- $1000
Развивающаяся перспективная софтверная компания, представляющая продукцию на международном и внутреннем рынках предлагаем вакансию Программист С++. Доминирующее участие в разработке клиента проекта распределенных вычислений в области Интернет. Развитие имеющегося проекта, разработка новых модулей. Платформа: Win32 Опыт программирования ...Закрыт14 лет назад