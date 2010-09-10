Арт-директор удаленно

ПрочееЗакрыт4 заявки387 просмотров
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Креативному агентству на удаленную работу требуется грамотный и ответственный

арт-директор. Агентство специализируется на разработке

графического и веб-дизайна(новое направление). Адрес агентства: www.vesnakrasna.com

Оплата - 20% от заказа.

Необходимые требования:

- опыт работы в дизайне от 2-х лет;

- качественное портфолио (графический + веб);

- знание трендов современного дизайна;

- знание специфики ведения заказа и общения с клиентом;

- возможность находиться в режиме онлайн с понедельника по субботу

ориентировочно с 10 до 19 (график свободный - главное все успевать).

Требуется только фрилансер. Совмещение с другой работой нам не подходит.

Обязанности:

- прием заказов от менеджера;

- координирование работы студии;

- контроль работы дизайнера и программиста;

- общение с клиентом.

Просьба не только отвечать в проекте, но и высылать свое резюме на почту [email protected]

(в резюме желательно вкладывать свое фото или ссылку Вконтакте, номер icq)

13 лет назад
nesterov-ilya
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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