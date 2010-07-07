В веб-студию требуются

Если каким-то образом не получится связаться, пишу заранее ICQ 92199954 Skype nikiton 793 Приветствую всех фрилансеров этого замечательного сайта! Я решил собрать команду для создания футбольного портала, на котором можно было бы читать статьи ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе время суток!(у меня во дворе сейчас настаёт вечер).
По заголовку сразу становится понятно, что сейчас будет большой список вакансий, которые относятся к интернету.
Немного обо мне(для некоторых этот абзац даст больше уверенности работы со мной, для некоторых наоборот):
Сразу говорю, я не какой-нибудь там левый полукомерс, подключивший неделю назад себе интернет, и спаливший(т.е. купивший за смс) супермегатему по рубке бабла создав вебстудию, и считающий теперь себя суперадмином мегакрутой студии, в которой каждый сайт стоит 15 000 рублей.
Моя должность на работе: c++ программист(работаю на большущем, но частенько бедном военном предприятии).
В интернетах смог познать следующее: PHP, HTML, CSS, MYSQL. А с фотошопом как-то по настроению.
Несколько лет назад была у мея студия, всё прекрасно увязывалось, все были довольны, т.к. и я не жадина, и с заказчика знаю сколько просить.
Итак, с кем бы мне хотелось иметь дело:
- PHP программисты(конечно же умеющие обращаться с базами mysql)
- Программисты c, c++...
- Хорошие дизайнеры(Дизайн сайтов, визиток, комиксы, обработка фото, фирменный стиль, и всё что относится к графике)
- Верстальщики(табличная или блочная верстка)(сам познал только табличную, ибо не было необходимости заниматься блочной)
- SEO оптимизаторы
- Joomla программеры
- Копирайтеры и рерайтеры(как на русском, так и на других языках)
- Переводчики(любые языки, переводчики с русского на украинский тоже котируются:))
- Обработчики аудио и видеозаписей.
- Профессиональные фотографы.
Требования к кандидатам:
- Портфолио, т.к. новички и "потерявшие" своё портфолио не нужны.
- По поводу возраста, образования, проживания, графика, национальности и цвета кожи заморочек нету.
Оплата:
- Перед выполнением каждого заказа обговариваем с вами оплату.
- Если заказчик "кинет" на стадии выполнения заказа, вы без оплаты не останетесь.
- Вообще планирую работать по предоплате.
Если вы талантливый дизайнер, программист, копирайтер и тд... то почему бы не попробовать? - Ведь лишние заказы никогда не помешают.
Что необходимо для рассмотрения вашей кандидатуры:
- Портфолио, контакты и примерные расценки
Просьба не флудить в ICQ, и не писать бесплатные смски на мобильный.
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