В веб-студию требуются

ПрочееЗакрыт31 заявка445 просмотров
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Доброе время суток!(у меня во дворе сейчас настаёт вечер).

По заголовку сразу становится понятно, что сейчас будет большой список вакансий, которые относятся к интернету.

Немного обо мне(для некоторых этот абзац даст больше уверенности работы со мной, для некоторых наоборот):

Сразу говорю, я не какой-нибудь там левый полукомерс, подключивший неделю назад себе интернет, и спаливший(т.е. купивший за смс) супермегатему по рубке бабла создав вебстудию, и считающий теперь себя суперадмином мегакрутой студии, в которой каждый сайт стоит 15 000 рублей.

Моя должность на работе: c++ программист(работаю на большущем, но частенько бедном военном предприятии).

В интернетах смог познать следующее: PHP, HTML, CSS, MYSQL. А с фотошопом как-то по настроению.

Несколько лет назад была у мея студия, всё прекрасно увязывалось, все были довольны, т.к. и я не жадина, и с заказчика знаю сколько просить.

Итак, с кем бы мне хотелось иметь дело:

- PHP программисты(конечно же умеющие обращаться с базами mysql)

- Программисты c, c++...

- Хорошие дизайнеры(Дизайн сайтов, визиток, комиксы, обработка фото, фирменный стиль, и всё что относится к графике)

- Верстальщики(табличная или блочная верстка)(сам познал только табличную, ибо не было необходимости заниматься блочной)

- SEO оптимизаторы

- Joomla программеры

- Копирайтеры и рерайтеры(как на русском, так и на других языках)

- Переводчики(любые языки, переводчики с русского на украинский тоже котируются:))

- Обработчики аудио и видеозаписей.

- Профессиональные фотографы.

Требования к кандидатам:

- Портфолио, т.к. новички и "потерявшие" своё портфолио не нужны.

- По поводу возраста, образования, проживания, графика, национальности и цвета кожи заморочек нету.

Оплата:

- Перед выполнением каждого заказа обговариваем с вами оплату.

- Если заказчик "кинет" на стадии выполнения заказа, вы без оплаты не останетесь.

- Вообще планирую работать по предоплате.

Если вы талантливый дизайнер, программист, копирайтер и тд... то почему бы не попробовать? - Ведь лишние заказы никогда не помешают.

Что необходимо для рассмотрения вашей кандидатуры:

- Портфолио, контакты и примерные расценки

Просьба не флудить в ICQ, и не писать бесплатные смски на мобильный.

13 лет назад
KirillDes
Кирилл 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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