Собираю команду для создания футбольного портала

ООО Хоум Стэйшн приглашает на работу дизайнера. Требования к соискателям - Специалист широкого профиля по компьютерному и интернет-дизайну, свободное владение программами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw. Навыки HTML- программирования, опыт написания статей и рекламных текстов. Обязанности ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Если каким-то образом не получится связаться, пишу заранее ICQ 92199954 Skype nikiton 793
Приветствую всех фрилансеров этого замечательного сайта!
Я решил собрать команду для создания футбольного портала, на котором можно было бы читать статьи о футболе, о каких-то определённых чемпионатах и т.п
Собираю команду из дизайнеров, верстальщиков, так же после разработки портала потребуется: написание статей про лиги и чемпионаты, "раскручивание" сайта.
Все желающие принять участие в этом интересном предложении, оставляйте свои контактные данные!
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