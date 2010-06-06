Собираю команду для создания футбольного портала

Если каким-то образом не получится связаться, пишу заранее ICQ 92199954 Skype nikiton 793

Приветствую всех фрилансеров этого замечательного сайта!

Я решил собрать команду для создания футбольного портала, на котором можно было бы читать статьи о футболе, о каких-то определённых чемпионатах и т.п

Собираю команду из дизайнеров, верстальщиков, так же после разработки портала потребуется: написание статей про лиги и чемпионаты, "раскручивание" сайта.

Все желающие принять участие в этом интересном предложении, оставляйте свои контактные данные!