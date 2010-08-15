Набор фрилансеров в группу "Партнёр"

ПрочееЗакрыт33 заявки908 просмотров
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Набираются начинающие фрилансеры для работы в рамках фрилансерской группы "Партнер". В качестве перспективы - работа на постоянной основе. Просьба присылать анкеты на элетронку [email protected]

- ФИО/Ник:

- Место проживания:

- Контактные данные:

-- Тел.:

-- ICQ:

-- jabber:

-- e-mail:

-- Skype:

- Знания, навыки:

- Желаемая область работы:

- О себе:

- Способ оплаты; Знание иностранных языков приветствуется.

13 лет назад
Shelest11
Антон 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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