Удалённый секретарь с хорошим знанием англ.языка

Требуются начинающие фрилансеры для работы в рамках фрилансерской группы "Дуэт". В перспективе - работа на постоянной основе. Просьба присылать анкеты на элетронку [email protected]: - ФИО/Ник:<ФИО не обязательно, по желанию> - Место проживания: <не обязательно> - Контактные данные: -- Тел.: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется удалённый секретарь с хорошим знанием американского английского языка.
Основные обязанности:
- составление документов на американском языке (по предоставляемому образцу);
- общение с американскими партнёрами по электронной почте и телефону;
- выполнение различных поручений.
Основные требования к кандидатам:
- возраст до 35 лет;
- свободное владение разговорным американским языком;
- наличие опыта общения по телефону с американцами;
- умение грамотно составлять документы (знание делового американского языка не обязательно);
- наличие высокоскоростного интернета;
- навыки работы в англоязычном интернете.
Требования к личным качествам кандидата:
- активность и целеустремленность для достижения высокого заработка;
- креативность мышления, коммуникабельность, ответственность;
- умение самостоятельно принимать решения;
- спокойный характер, стрессоустойчивость в общении с людьми.
Условия работы:
- удалённая работа, гибкий график;
- высокая оплата труда по результатам собеседования;
- перевод текстов не требуется.
Сфера деятельности организации - импорт товаров.
Опыт работы не обязателен.
Резюме с указанием ожидаемого уровня дохода и Вашей фотографией (обязательно) отправляйте, пожалуйста, на электронную почту: dmitriykedrov (животное) aol (знак препинания) com
Контактное лицо: Дмитрий.
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