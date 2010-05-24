Оператор на телефон

Здравствуйте!

На постоянную работу требуется оператор на примем заказов по телефону. График

с Пн по Чт с 9 до 18 (либо с 10 до 19)

Либо добавится ещё пятница

Работа на своем компьютере. Необходимо иметь скоростное подключение к интернет,наушники с микрофоном , выделенный (статический) ip-адресс (эту услугу подключает ваш провайдер).

Приветствуется знание инструмента и строительного оборудования, а так же опыт работы в call-центре.

Обязательно нужно будет предоставить резюме с контактами прошлых мест работы, по которым можно узнать рекомендации о Вас.

(резюме кидайте в личку,серьёзный разговор только после него)