Оператор на телефон

В связи с расширением штата под новый проект требуются транскрипторы – расшифровщики аудио/видеозаписей старше 25 лет. Ищем профессионалов, имеющих положительный опыт работы в данной области не менее полугода. ЧИТАЙТЕ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!!! Несоответствие хотя бы одному пункту ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
На постоянную работу требуется оператор на примем заказов по телефону. График
с Пн по Чт с 9 до 18 (либо с 10 до 19)
в Сб с 9 до 18 (или в воскресенье с 9 до 18)
Работа на своем компьютере. Необходимо иметь скоростное подключение к интернет,наушники с микрофоном , выделенный (статический) ip-адресс (эту услугу подключает ваш провайдер).
Приветствуется знание инструмента и строительного оборудования, а так же опыт работы в call-центре.
Обязательно нужно будет предоставить резюме с контактами прошлых мест работы, по которым можно узнать рекомендации о Вас.
(резюме кидайте в личку,серьёзный разговор только после него)
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