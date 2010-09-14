Нужны авторы-составители вопросов

ПрочееЗакрыт22 заявки1122 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вы - специалист с опытом работы, готовы поделиться своими знаниями и ищете дополнительный заработок?

Или вы просто отлично разбираетесь в какой-то сфере профессиональных знаний?

Мы предлагаем вам составить вопросы с вариантами ответов, один из которых верный, по хорошо знакомой вам теме.

Грамотное, свободное владение русским языком приветствуется.

На данный момент мы ищем специалистов, готовых составить вопросы по темам:

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА:

Маркетинг (разные разделы)

Управление проектами

Управление продажами

Бухгалтерский учет

Банковское дело

Реклама

IT-ТЕМАТИКА:

XML

Службы Windows Services

НТМL - продвинутый уровень

Java

ООП

UNIX (FreeBSD, Linux)

JQuery

Apache

SS7

J2EE

JSP

Протоколы HTTP/HTTPS/SMTP/POP3/ethernet/ UDP/TCP/FTP

UML

JDBC

JMX

Concurrent programming

Swing GUI

RDBMS (TimesTen, MySQL, Oracle, Firebird)

SQL Server

Software Design

Software development

Telecommunication infrastructure

Diameter

АВТОДЕЛО:

Знание автомобильного рынка

Организация сервисных процессов в автосервисе

Устройство автомобиля

Техническая диагностика (методы диагностики механических устройств)

Диагностика автомобиля

Технология ремонта автомобиля

Покраска автомобиля (колористика)

Работа - удаленная, в удобное для вас время. Сроки - разумные.

Оплата - сдельная (повопросно). За обычный вопрос - 10 рублей, за интересно составленный практический вопрос - 20 рублей.

Способ оплаты - Яндекс. Деньги.

Важно, чтобы вы прошли тест на соответствие вакансии, зарегистрировавшись по одной из ссылок.

Ответить нужно не менее чем на 200 вопросов. Мы познакомимся с Вами по методикам, заложенным в основу БрейнсМатч, а вы увидите примеры готовой работы с позиции пользователя.

ССЫЛКИ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ:

Маркетинг и реклама - http://www.brainsmatch.ru/vacancy/125.html

IT-тематика - http://www.brainsmatch.ru/vacancy/123.html

Автодело - http://www.brainsmatch.ru/vacancy/124.html

Пожалуйста, будьте внимательны и не перепутайте ссылки, тестирование для авторов разных разделов отличается.

Буду признательна всем откликнувшимся, авторы требуются срочно.

На все ваши вопросы отвечу по адресу [email protected]

13 лет назад
Lescat
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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