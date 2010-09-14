Нужны авторы-составители вопросов

Требуется удалённый секретарь с хорошим знанием американского английского языка. Основные обязанности: - составление документов на американском языке (по предоставляемому образцу); - общение с американскими партнёрами по электронной почте и телефону; - выполнение различных поручений. Основные требования к кандидатам: - ...
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Вы - специалист с опытом работы, готовы поделиться своими знаниями и ищете дополнительный заработок?
Или вы просто отлично разбираетесь в какой-то сфере профессиональных знаний?
Мы предлагаем вам составить вопросы с вариантами ответов, один из которых верный, по хорошо знакомой вам теме.
Грамотное, свободное владение русским языком приветствуется.
На данный момент мы ищем специалистов, готовых составить вопросы по темам:
МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА:
Маркетинг (разные разделы)
Управление проектами
Управление продажами
Бухгалтерский учет
Банковское дело
Реклама
IT-ТЕМАТИКА:
XML
Службы Windows Services
НТМL - продвинутый уровень
Java
ООП
UNIX (FreeBSD, Linux)
JQuery
Apache
SS7
J2EE
JSP
Протоколы HTTP/HTTPS/SMTP/POP3/ethernet/ UDP/TCP/FTP
UML
JDBC
JMX
Concurrent programming
Swing GUI
RDBMS (TimesTen, MySQL, Oracle, Firebird)
SQL Server
Software Design
Software development
Telecommunication infrastructure
Diameter
АВТОДЕЛО:
Знание автомобильного рынка
Организация сервисных процессов в автосервисе
Устройство автомобиля
Техническая диагностика (методы диагностики механических устройств)
Диагностика автомобиля
Технология ремонта автомобиля
Покраска автомобиля (колористика)
Работа - удаленная, в удобное для вас время. Сроки - разумные.
Оплата - сдельная (повопросно). За обычный вопрос - 10 рублей, за интересно составленный практический вопрос - 20 рублей.
Способ оплаты - Яндекс. Деньги.
Важно, чтобы вы прошли тест на соответствие вакансии, зарегистрировавшись по одной из ссылок.
Ответить нужно не менее чем на 200 вопросов. Мы познакомимся с Вами по методикам, заложенным в основу БрейнсМатч, а вы увидите примеры готовой работы с позиции пользователя.
ССЫЛКИ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ:
Маркетинг и реклама - http://www.brainsmatch.ru/vacancy/125.html
IT-тематика - http://www.brainsmatch.ru/vacancy/123.html
Автодело - http://www.brainsmatch.ru/vacancy/124.html
Пожалуйста, будьте внимательны и не перепутайте ссылки, тестирование для авторов разных разделов отличается.
Буду признательна всем откликнувшимся, авторы требуются срочно.
На все ваши вопросы отвечу по адресу [email protected]
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