Сценарист на постоянную работу

Требуется сценарист для разработки MMORPG. Жанр: боевик. Авторитаризм.

Опыт в написании игровых сценариев, квестов, сюжетных линий.

Требуется: творческой мышление на тему ближайшего будущего. Чувство юмора (не черный юмор). Эрудиция в следующих темах: субкультуры, наука будущего, преступность, новая история Америки, новая история России, авторитаризм.

Обязанности: разработка сюжетного дерева и квестовых линий игры. Описание локаций, объектов персонажей, предметов, наград и достижений. Описание «портрета», «характера поведения» игровых фракций и обособленных групп.

Необходимо выполнить небольшое тестовое задание:

«Рассмотрим 3 персонажа: Игрок(Вы), «Профессор», «Вор». Нужно написать мини-историю которая охватывает персонажей и игрока. Создать по истории квест, который имеет 2 решения. Каждое решение, принимаемое игроком, в пользу только одного персонажа, но отрицательно отражается на другом персонаже. Квест должен начинаться с диалога, в котором участвует Игрок и один из персонажей.»