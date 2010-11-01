Сценарист на постоянную работу

$1000
ПрочееЗавершен9 заявок659 просмотров
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Требуется сценарист для разработки MMORPG. Жанр: боевик. Авторитаризм.

Опыт в написании игровых сценариев, квестов, сюжетных линий.

Требуется: творческой мышление на тему ближайшего будущего. Чувство юмора (не черный юмор). Эрудиция в следующих темах: субкультуры, наука будущего, преступность, новая история Америки, новая история России, авторитаризм.

Обязанности: разработка сюжетного дерева и квестовых линий игры. Описание локаций, объектов персонажей, предметов, наград и достижений. Описание «портрета», «характера поведения» игровых фракций и обособленных групп.

Необходимо выполнить небольшое тестовое задание:

«Рассмотрим 3 персонажа: Игрок(Вы), «Профессор», «Вор». Нужно написать мини-историю которая охватывает персонажей и игрока. Создать по истории квест, который имеет 2 решения. Каждое решение, принимаемое игроком, в пользу только одного персонажа, но отрицательно отражается на другом персонаже. Квест должен начинаться с диалога, в котором участвует Игрок и один из персонажей.»

13 лет назад
a3dline
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
almost_hank
Морган 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$1000
Отзыв недоступен.
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