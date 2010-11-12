Срочно нужен надежный помощник на постоян. основу

$500
ПрочееЗакрыт5 заявок602 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срочно нужен надежный помощник на постоянную основу.

Навыки:

• Поиск информации в интернете

• Реклама компании в интернете

• Вести группы и блоги

• Знания сео;

• Умение составлять семантическое ядро

• Написание текстов: копирайт, рерайт,

• Знание основ html, верстка страниц

• Основы photoshop,

• Желательно знание иностранных языков,

• Подключение к скайпу на протяжении всего рабочего дня, микрофон обязателен. Рабочий день 8 часов + 1 час обед, 5 дней / неделю, 2 выходных

Личные качества: порядочность, надежность, усидчивость, желание работать и зарабатывать.

13 лет назад
Euro-Go
Артур 
49 летФранция
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва
  • Похожие заказы

  • Копирайтер анкоров для биржы sape

    Ищем 3-4 копирайтеров анкоров. Требования: ответственность, исполнительность, сообразительность и готовность к однообразной работе. С заинтересованными кандидатами, прошедшими тест (ТЕСТ приведен ниже), будут детально обговорены дальнейшие условия сотрудничества. ТЕСТ. Задание: с правой и левой стороны ключевого слова нужно ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Администратор сайта Эц-Хаим

    $100

    Здравствуйте! На сайте http://etz-chaim.ru/ всемирно известной школы Эц-Хаим планируется создать портал о еврейской традиции и общения. Требуется заинтересованный человек для развития и поддержания портала.

    Прочее14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны авторы-составители вопросов

    Вы - специалист с опытом работы, готовы поделиться своими знаниями и ищете дополнительный заработок? Или вы просто отлично разбираетесь в какой-то сфере профессиональных знаний? Мы предлагаем вам составить вопросы с вариантами ответов, один из которых верный, по ...

    Прочее22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Удаленный личный помощник

    Требуется удаленный личный помощник руководителя. Требования: 1. Отличное знание MS Excel, Word,IE, опытный пользователь Интернет 2. Технический склад ума (желательно наличие технического образования как минимум незаконченного), аналитические способности 3. Знание грамматики русского языка и правописания 4. Способность составлять проводить аналитические исследования 5. Отличные коммуникативные способности, грамотная ...

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Набираю сотрудников

    Здравствуйте, Веб-студия интернет разработок Advertion Ltd набирает штат свободных работников, сфера деятельности разнообразна и требует наличие свободного доступа в сеть интернет. Написать статью, заметку, нарисовать картинку, баннер, и другое. Ваши резюме отсылать на [email protected] С ...

    Прочее28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Набор фрилансеров в группу "Партнёр"

    Набираются начинающие фрилансеры для работы в рамках фрилансерской группы "Партнер". В качестве перспективы - работа на постоянной основе. Просьба присылать анкеты на элетронку [email protected] - ФИО/Ник:&lt;ФИО не обязательно, по желанию&gt; - Место проживания: &lt;не обязательно&gt; - Контактные ...

    Прочее33 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Удалённый секретарь с хорошим знанием англ.языка

    Требуется удалённый секретарь с хорошим знанием американского английского языка. Основные обязанности: - составление документов на американском языке (по предоставляемому образцу); - общение с американскими партнёрами по электронной почте и телефону; - выполнение различных поручений. Основные требования к кандидатам: - ...

    Прочее7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Набор фрилансеров в группу

    Требуются начинающие фрилансеры для работы в рамках фрилансерской группы "Дуэт". В перспективе - работа на постоянной основе. Просьба присылать анкеты на элетронку [email protected]: - ФИО/Ник:&lt;ФИО не обязательно, по желанию&gt; - Место проживания: &lt;не обязательно&gt; - Контактные данные: -- Тел.: ...

    Прочее46 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оператор на телефон

    $350

    Здравствуйте! На постоянную работу требуется оператор на примем заказов по телефону. График с Пн по Чт с 9 до 18 (либо с 10 до 19) Либо добавится ещё пятница Работа на своем компьютере. Необходимо иметь скоростное подключение к интернет,наушники ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Оператор на телефон

    $300

    Здравствуйте! На постоянную работу требуется оператор на примем заказов по телефону. График с Пн по Чт с 9 до 18 (либо с 10 до 19) в Сб с 9 до 18 (или в воскресенье с 9 до 18) Работа ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад