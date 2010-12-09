Поддержка пользователей, предварительная обработка их писем, уведомления пользователей о новостях или предложениях. оплата позадачная, время от времени. 2.5$ в час.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Английской инвестиционной компании требуется специалист по PR. Работа удаленная. Требования: знание английского языка на уровне advanced, экономическое образование, креативность, опыт работы в инвестиционной сфере готовность работы по ненормированному графику, Коммуникабельность.
- Похожие заказы
- Прочее53 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Срочно нужен надежный помощник на постоянную основу. Навыки: • Поиск информации в интернете • Реклама компании в интернете • Вести группы и блоги • Знания сео; • Умение составлять семантическое ядро • Написание текстов: копирайт, рерайт, • Знание основ ...Прочее5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Компании требуется сотрудник на следующую позицию - Переводчик / Офис-менеджер. Знание английского языка обязательно. (со словарем, beginner, intermediate и т.п - не рассматриваем). Работа в офисе, в г. Алматы, Республика Казахстан. Полный рабочий день (с 9.00 ...Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется удаленный сотрудник, имеющий доступ в интернет (с 8 до 24 .00) Требования: - прием заказов на размещение объявлений на топ 10 автосайтов Украины в режиме он-лайн. Предложивший лучший условия по цене и возможности выполнять срочность ...Прочее12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется сценарист для разработки MMORPG. Жанр: боевик. Авторитаризм. Опыт в написании игровых сценариев, квестов, сюжетных линий. Требуется: творческой мышление на тему ближайшего будущего. Чувство юмора (не черный юмор). Эрудиция в следующих темах: субкультуры, наука будущего, ...Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
Ищем 3-4 копирайтеров анкоров. Требования: ответственность, исполнительность, сообразительность и готовность к однообразной работе. С заинтересованными кандидатами, прошедшими тест (ТЕСТ приведен ниже), будут детально обговорены дальнейшие условия сотрудничества. ТЕСТ. Задание: с правой и левой стороны ключевого слова нужно ...Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Здравствуйте! На сайте http://etz-chaim.ru/ всемирно известной школы Эц-Хаим планируется создать портал о еврейской традиции и общения. Требуется заинтересованный человек для развития и поддержания портала.Прочее14 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется удаленный личный помощник руководителя. Требования: 1. Отличное знание MS Excel, Word,IE, опытный пользователь Интернет 2. Технический склад ума (желательно наличие технического образования как минимум незаконченного), аналитические способности 3. Знание грамматики русского языка и правописания 4. Способность составлять проводить аналитические исследования 5. Отличные коммуникативные способности, грамотная ...Прочее6 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, Веб-студия интернет разработок Advertion Ltd набирает штат свободных работников, сфера деятельности разнообразна и требует наличие свободного доступа в сеть интернет. Написать статью, заметку, нарисовать картинку, баннер, и другое. Ваши резюме отсылать на [email protected] С ...Прочее28 заявокЗакрыт13 лет назад
Набираются начинающие фрилансеры для работы в рамках фрилансерской группы "Партнер". В качестве перспективы - работа на постоянной основе. Просьба присылать анкеты на элетронку [email protected] - ФИО/Ник:<ФИО не обязательно, по желанию> - Место проживания: <не обязательно> - Контактные ...Прочее33 заявкиЗакрыт13 лет назад