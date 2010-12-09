Специалист по PR

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Английской инвестиционной компании требуется специалист по PR. Работа удаленная. Требования: знание английского языка на уровне advanced, экономическое образование, креативность, опыт работы в инвестиционной сфере готовность работы по ненормированному графику, Коммуникабельность.

13 лет назад
ershovsv1975
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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