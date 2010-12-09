Специалист по PR

Компании требуется сотрудник на следующую позицию - Переводчик / Офис-менеджер. Знание английского языка обязательно. (со словарем, beginner, intermediate и т.п - не рассматриваем). Работа в офисе, в г. Алматы, Республика Казахстан. Полный рабочий день (с 9.00 ...