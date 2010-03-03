Сочиняю имена и слоганы. Пишу комментарии и наполняю форумы.

Кандидат технических наук, автор более 40 научных статей.

Сфера научных интересов: математическое моделирование физико-химических и технологических процессов, автоматизация технологических процессов и производств, разработка новых способов измерения неэлектических параметров (уровень, расход жидкости, и др.), статистическая обработка экспериментальных данных.

Работаю преподавателем в университете. В свободное от работы время, под настроение, пишу небольшие рассказы и стихи. Причем стихи могу писать и на английском.

Придумываю названия и слоганы.

Рисую логотипы. Логотипы рисую просто, но со смыслом.

Пока не продал ни одного логотипа, но продолжаю работать в этом направлении.