Сочиняю имена и слоганы. Пишу комментарии и наполняю форумы.
Кандидат технических наук, автор более 40 научных статей.
Сфера научных интересов: математическое моделирование физико-химических и технологических процессов, автоматизация технологических процессов и производств, разработка новых способов измерения неэлектических параметров (уровень, расход жидкости, и др.), статистическая обработка экспериментальных данных.
Работаю преподавателем в университете. В свободное от работы время, под настроение, пишу небольшие рассказы и стихи. Причем стихи могу писать и на английском.
Придумываю названия и слоганы.
Рисую логотипы. Логотипы рисую просто, но со смыслом.
Пока не продал ни одного логотипа, но продолжаю работать в этом направлении.
Портфолио
- Пример работы на форуме303 просмотра
- Комментарии к фильму Начало296 просмотров
- Без названия424 просмотра
- Перевод первого куплета песни "Замыкая круг"234 просмотра
- Сценарий рекламного мультика340 просмотров
- Логотип для студии Пекарус366 просмотров
- Логотип транспортной компании ТРАЛКОМ445 просмотров
- Логотип для скупки золота GOLD FOR CASH332 просмотра
- Логотип для федерации единоборств Зендо433 просмотра
- Логотип Pr-агентства Forza398 просмотров
- Иконка "Опубликовать"299 просмотров
- Логотип компании "Окно-Престиж"363 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
10 лет назад
Спасибо! Работой довольна
Ответный отзыв
Было интересно поработать. Если что обращайтесь.
$40
10 баллов
10 лет назад
Все ок!
Ответный отзыв
Грамотно формулирует задание. Платит вовремя.
$50
10 баллов
10 лет назад
Ответный отзыв
Приятно иметь дело с серьезным и надежным заказчиком.
$30
10 баллов
14 лет назад
Профессиональный фрилансер в данной области. Четко понимает суть работы. В разработке имени бренда изначально анализирует рынок продукта и самого потребителя. Каждое из предложенных названий имело четкое и рациональное обоснование. Все было выполнено на высшем уровне и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Грамотный заказчик. Заказчик с которым приятно работать. Заказчик, которому можно доверять.
$50
10 баллов
15 лет назад
Нестандартные решения стандартных задач. Креативно и позитивно. Спасибо за работу. Рекомендуем всем!
Ответный отзыв
Было приятно работать. Ирина грамотно формулирует задачу. Работу оплачивает в полном объеме и без задержек.
Копирайтинг
5 отзывов
от $3
от 1 дня
#383
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#2802
Переводы
нет отзывов
от $50
от 7 дней
#6598