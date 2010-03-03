martyn_lorentz

Александр martyn_lorentz

 
54 годаКазахстан/Петропавловск
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Сочиняю имена и слоганы. Пишу комментарии и наполняю форумы.

Кандидат технических наук, автор более 40 научных статей.

Сфера научных интересов: математическое моделирование физико-химических и технологических процессов, автоматизация технологических процессов и производств, разработка новых способов измерения неэлектических параметров (уровень, расход жидкости, и др.), статистическая обработка экспериментальных данных.

Работаю преподавателем в университете. В свободное от работы время, под настроение, пишу небольшие рассказы и стихи. Причем стихи могу писать и на английском.

Придумываю названия и слоганы.

Рисую логотипы. Логотипы рисую просто, но со смыслом.

Пока не продал ни одного логотипа, но продолжаю работать в этом направлении.

Портфолио
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Отзывы заказчиков
ruda_mak
Илона 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Общение на форумах (Украина)
Спасибо! Работой довольна
Было интересно поработать. Если что обращайтесь.
Ответный отзыв
Nastasi2010
Анастасия 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 отзывов
$40
10 баллов
10 лет назад
Нужен слоган для буклета
Все ок!
Грамотно формулирует задание. Платит вовремя.
Ответный отзыв
alexjoy1
Андрей 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Название для веб-сайта
+
Приятно иметь дело с серьезным и надежным заказчиком.
Ответный отзыв
brand_kz
Яна 
37 летКазахстан
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 отзывов
$30
10 баллов
14 лет назад
Нейминг
Профессиональный фрилансер в данной области. Четко понимает суть работы. В разработке имени бренда изначально анализирует рынок продукта и самого потребителя. Каждое из предложенных названий имело четкое и рациональное обоснование. Все было выполнено на высшем уровне и в срок. Рекомендую.
Грамотный заказчик. Заказчик с которым приятно работать. Заказчик, которому можно доверять.
Ответный отзыв
studio-maxaon
Ирина 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
30 отзывов(-1)
$50
10 баллов
15 лет назад
Нейминг
Нестандартные решения стандартных задач. Креативно и позитивно. Спасибо за работу. Рекомендуем всем!
Было приятно работать. Ирина грамотно формулирует задачу. Работу оплачивает в полном объеме и без задержек.
Ответный отзыв
Копирайтинг
5 отзывов
от $3
от 1 дня
#383
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#2802
Переводы
нет отзывов
от $50
от 7 дней
#6598