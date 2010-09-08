smartclick

Для наполнения сайта (группы в соц. сетях) срочно требуется рерайтер. Требования к исполнителю: 1. Знания по указанной тематике (маркетинг, PR, BTL) 2. Грамотная письменная речь 3. В портфолио приветствуется наличие текстов по указанной тематике. В заявке указывайте, ...
- Копирайтинг10 заявокЗакрыт13 лет назад
Для наполнения контентом (тест-драйвы автомобилей) порталу требуется рерайтер-копипастер, хорошо разбирающийся и ориентирующийся в автомобильной тематике. Основные функциональные обязанности: Поиск, подготовка, вычитка и добавление в админ-часть материалов заданной тематики Знания и навыки: Свободное и грамотное владение русским языком Умение оперативно ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Описание задачи: Тематика – авто. Необходимо наполнить сайт статьями (обзоры, тест-драйвы, новости). Формат статей – рерайт с другого источника, перевод с английского языка. Объем материалов – 3-4 тыс.символов + фото. Заполнение контента осуществляется через ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт13 лет назад
Описание задачи: Проект представлен в виде информационного многоуровневого каталога вида марки-модели-продукты с рядом сопутствующих сервисов. Требуемые для заполнения страницы: Технические характеристики, состоящие из 40 полей, Фотогалерея, Статьи, Ценовые предложения. Условия: Заполнение контента осуществляется через удобную админ.часть Оплата ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
Задача: разработать по предоставленным макетам веб-сайт (верстка и программирование) Описание проекта: Информационный многоуровневый каталог вида марки-модели-продукты с рядом сопутствующих сервисов. Продукты имеют связанные страницы с ценовыми предложениями, списком точек продаж, фотогалереями, отзывами, статьями. Сервисы: - регистрация + профайл - фильтры каталога - ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт13 лет назад