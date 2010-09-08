smartclick

Для наполнения контентом (тест-драйвы автомобилей) порталу требуется рерайтер-копипастер, хорошо разбирающийся и ориентирующийся в автомобильной тематике. Основные функциональные обязанности: Поиск, подготовка, вычитка и добавление в админ-часть материалов заданной тематики Знания и навыки: Свободное и грамотное владение русским языком Умение оперативно ...