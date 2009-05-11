Продвинуть сайт. Поднять ТИЦ и PR

Нужен грамотный сео специалист по разумным ценам. Использовать только белые методы. Оплата только по факту либо поэтапно.

Нужно сделать:

1. Поднять ТИЦ и PR сайта

2. Выдвинуть на хорошие позиции в yandex и google по ключевым фразам. (по региону)

3. Оптимизировать сайт под поисковики

4. Создать файл гугл и яндекс sitemap

Я сделаю:

1. Напишу уникальный контент по каждой странице по вашему требованию.

2. Настрою все заголовки и тд. по вашему требованию

3. Добавлю на сайте раздел "статьи", где будут размещаться статьи с уникальным контентом и содержание близкой тематике нашего ресурса.

Возможно постоянное сотрудничество.