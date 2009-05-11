Ищу грамотного специалиста, который способен увеличить посещаемость на сайте до 500 уникальных посетителей в день. Нужна целевая аудитория. Также нужен человек, который грамотно сможет подкорректировать ключевые слова. сайт anlix.net ...
Продвинуть сайт. Поднять ТИЦ и PR
Нужен грамотный сео специалист по разумным ценам. Использовать только белые методы. Оплата только по факту либо поэтапно.
Нужно сделать:
1. Поднять ТИЦ и PR сайта
2. Выдвинуть на хорошие позиции в yandex и google по ключевым фразам. (по региону)
3. Оптимизировать сайт под поисковики
4. Создать файл гугл и яндекс sitemap
Я сделаю:
1. Напишу уникальный контент по каждой странице по вашему требованию.
2. Настрою все заголовки и тд. по вашему требованию
3. Добавлю на сайте раздел "статьи", где будут размещаться статьи с уникальным контентом и содержание близкой тематике нашего ресурса.
Возможно постоянное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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