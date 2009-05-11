Продвинуть сайт

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок223 просмотра

Ищется грамотный специалист, который выполнить работу и не возьмёт лишнее.

Оплата только после результата. (можно поделить на этапы).

Не нравится гуляем лесом.(есть опыт работы с неблагополучными фрилансерами)

Обязательно с портфолио.

Писать только сюда в ЛС не писать.

Продвинуть сайт в топ 10 яндекса по одному запросу.

"купить часы"

Указывать срок.

Выше указанной суммы свои услуги не предлогать.

16 лет назад
bomberusss
Ддд 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

Forestov
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$250
90 дней

Заявки фрилансеров

Forestov
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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