Нужно, чтобы люди начали регистрироваться на блоге и писать статьи

Основная фишка в том, что там конкурс. Кто напишет хорошую статью, тот получает приз - шикарный букет с бесплатной доставкой по москве.

Вот сейчас задача такова, чтобы люди начали регистрироваться и писать статьи

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