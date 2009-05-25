Регистрация в тематических каталогах

Привет всем.

Требуется прогон по тематическим каталогам. Тематика - автозапчасти и Ко :)

Пишите какие базы имеются, скока денег и прочую полезную информацию.

Прогон требуется не на результат, а скорей просто, что бы был :)

В аську и личку просьба не беспокоить.

Да прибудет с вами сила!