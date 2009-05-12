Регистрация сайта в каталогах

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Закрыт14 заявок220 просмотров

Есть сайт - http://mydream.net.ua. Его необходимо зарегать в белых каталогах на данную тематику. Принимается только ручная регистрация и полуавтомат. Оплата только после предоставления списка каталогов где сайт зарегистрирован. Пишите цену и сроки

16 лет назад
Alibaba
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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