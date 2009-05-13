Реклама проекта в интернете

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки191 просмотр

Необходим специалист по рекламе (тизерные сети, контекст, баннеры и т.д.) Необходимо показать успешные рекламные компании, прибыльность, бюджеты, результаты. Оплата оговаривается.

16 лет назад
bet-shop
Виктор 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров