Проект для "Петров Владимир (seo67)"

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Закрыт1 заявка113 просмотров

Необходимо прогнать сайт 8DLE.ru:

Приватный проект для "Петров Владимир (seo67)"

1. Прогнать по Каталогам .40 тыс

2. Прогнать по Каталогам статей . 2 тысячи

3. Прогнать по Каталогам пресс-релизов . 500 каталогов

4. Прогнать по RSS Каталогам . 250 каталогов

5. Прогнать по Форумам

6. Прогнать по Блогам

7. Прогон по закладкам

16 лет назад
Pixele
35 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

seo67
39 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$15
2 дня
Мошенник... По договору http://www.weblancer.net/projects/114490.html?keywords=seo67 Владелец не оплатилуги, 1,5 месяца затягвал.... Потом его забанили на Weblancer.net... За подобные случаи... Его ICQ: 909147 ICQ: 613639 И сайты: 8Dle.ru JzWeb.ru

Заявки фрилансеров

seo67
39 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад