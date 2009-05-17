Нужно прогнать сайт гарантировано по 2500 каталогов (укр. и рус.) по теме: Компьютеры (Ремонт и обслуживание и тп) Пишите: - к-во украинских каталогов - к-во русских каталогов - ...
Генерировать уникальные тексты по шаблону
Сгенерировать 75 уникальных текстов на английском языке (чуть меньше 250 знаков каждый). Приготовлю шаблон по Вашей инструкции.
Плачу мало, так как предполагаю, что с вас только прогон, а шаблон готовить буду сама.
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