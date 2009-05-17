Генерировать уникальные тексты по шаблону

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Завершен2 заявки180 просмотров

Сгенерировать 75 уникальных текстов на английском языке (чуть меньше 250 знаков каждый). Приготовлю шаблон по Вашей инструкции.

Плачу мало, так как предполагаю, что с вас только прогон, а шаблон готовить буду сама.

16 лет назад
gsite
55 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

olga81
43 года
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$4
1 день
Сделала работу точно и в срок.Огромое спасибо.Буду рада сотрудничать!
Сотрудничество оставило только приятные впечатления. Всегда рада таким заказчикам

Заявки фрилансеров

olga81
43 года
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад