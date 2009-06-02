Прогнать по каталогам

Нужно прогнать сайт гарантировано по 2500 каталогов (укр. и рус.)

по теме: Компьютеры (Ремонт и обслуживание и тп)

Пишите:

- к-во украинских каталогов

- к-во русских каталогов

- стоимость (ОЧЕНЬ ЗНАЧИМЫЙ ПУНКТ)

- ожидаемый тиц и пр

- срок исполнения (в течении суток)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СКРЫТЫ

Еще раз:

Мне нужно прогнать по 2500-3000 каталов, больше не надо, но чтоб гарантировано они потом проиндексировались. Также .важна тематичность каталогов.