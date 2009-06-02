Прогнать по каталогам

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен5 заявок202 просмотра

Нужно прогнать сайт гарантировано по 2500 каталогов (укр. и рус.)

по теме: Компьютеры (Ремонт и обслуживание и тп)

Пишите:

- к-во украинских каталогов

- к-во русских каталогов

- стоимость (ОЧЕНЬ ЗНАЧИМЫЙ ПУНКТ)

- ожидаемый тиц и пр

- срок исполнения (в течении суток)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СКРЫТЫ

Еще раз:

Мне нужно прогнать по 2500-3000 каталов, больше не надо, но чтоб гарантировано они потом проиндексировались. Также .важна тематичность каталогов.

16 лет назад
reflexart
46 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

delon
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$5
1 день
Работу выполнил, управился в срок, отчет предоставил. Спасибо!
Роман предоставил всю необходимую информацию. Никаких проблем не возникло. Было приятно поработать. Спасибо.

Заявки фрилансеров

delon
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад