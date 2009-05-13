Вывести в топ 10

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Закрыт11 заявок233 просмотра

Здравствуйте, необходимо вывести в топ 10 совершенно новый сайт, домен еще не зарегистрирован.

Вывести нужно в google.kz и yandex.ru

по 6 ключевым:

1) здоровье

2) образ жизни

3) питание

4) активный

5) заболевания

6) упражнения

Жду от вас предложение по цене и срокам.

16 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

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Нет заявок фрилансеров