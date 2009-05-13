Проект №2 - чтобы люди начали писать статьи

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки184 просмотра

Сейчас 1 человек помогает, чтобы люди регистрировались, но этого мало. Нужно, чтобы люди начинали писать статьи. Каждый написавший что то автоматически участвует в конкурсе. Нужно увеличит число участников в конкурсе.

Кто напишет хорошую статью, тот получает приз - шикарный букет с бесплатной доставкой по москве.

http://www.blog.laboutiquedefleurs.ru/

16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

MaxLord
Максим 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$15
5 дней

Заявки фрилансеров

MaxLord
Максим 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад