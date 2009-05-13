Проект №2 - чтобы люди начали писать статьи

Сейчас 1 человек помогает, чтобы люди регистрировались, но этого мало. Нужно, чтобы люди начинали писать статьи. Каждый написавший что то автоматически участвует в конкурсе. Нужно увеличит число участников в конкурсе.

Кто напишет хорошую статью, тот получает приз - шикарный букет с бесплатной доставкой по москве.

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