Продвижение сайта в топ гугла и яндекса (2й этап)

http://www.group-avant.com.ua/ На первом этапе (1 месяц) продвигался по ключам связанными с продажей морских контейнеров. Был достигнут определенный результат (вывод в топ-10 по украине гугла и яндекса по большинству из них).

Задание второго этапа продвижения:

Вывод сайта в ТОП-10 Яндекса (с учетом предпочтения сайтов из Украины) и Гула (google.com.ua)

По ключам:

- бытовка

- строительные бытовки

- вагончики бытовки

- продам бытовку

- бытовки дачные

- модульные здания

Скорее всего сайт требует улучшения поисковой оптимизации.

При выводе сайта по данным ключам потеря позиций по ключам связанными с продажей морских контейнеров НЕДОПУСТИМА.

Оплата после достижения результата. Ну и положительный отзыв само собой разумеется. При качественно выполненной работе – продолжение сотрудничества (раскрутка других разделов сайта)

Срок – 1 месяц.

Пожалуйста не надо спамить сюда рекламой ваших фирм.

Если условия подходят – в приват. Желательно с указанием методов дальнейшего продвижения.