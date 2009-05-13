Верная перелинковка морды (товаров) на сайте

На сайте в рекоммендованых товарах есть 16 товаров, которые назначаются через админку.

При поиске в серпе яши, товар находящийся на морде и выводит его , как основную ссылку.

Задача , при поиске товара выводилась страница с товаром, а не морда.

P.S. Предлагать не нужно

PS1 . Предлагать ссылочным наращиванием с бирж, не нужно . товаров порядка 400.

PS2. Предлагать перемешивать товары каждю неделю, не нужно.

PS3. Я достаточно хорошо разбираюсь в СЕО, так что базовый уровень оптимизации, определю сразу, с супер мега деньгами предлагать оптимизацию не стоит, так же компании оптимизаторы тоже не интересны, не собираюсь оплачивать ОРДУ, я четко знаю уровень оплаты за такой труд (подсказу).

Пациента покажу только в личку или в асю.

Спасибо.