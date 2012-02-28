Дано: Сайт http://container-trade.net/ на русском и английском языке. Требуется: Вынести английскую версию на отдельный субдомен en.container-trade.net желательно, таким образом, чтоб при переключении языков перебрасывало на соответствующую страницу на другом языке. ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
написание 15 статей на внешние продвижение, по 5000 символов тематика: продажа морских контейнеров, перевозки морскими контейнерамиКопирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
создание визитки логистической компании на вордпресс (уже установлен) на 2х языках . без особых заморочек текст я добавлю сам(можете откуда-то скопипастить), картинки по теме на ваше усмотрение.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
продолжение работы с интернет-магазином: www.container-trade.net вывод в топ гугла, яндекса в Украине по ключевым запросам, сео оптимизация, контекстная реклама. Сразу хочу обратить внимание что ключи средне\низкочастотные. Оплата за конкретную ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт8 лет назад
создание мобильной версии сайта на основании существующей (переделка существующей полноразмерной версии) http://www.container-trade.net/Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт10 лет назад
сайт: http://www.container-trade.net/ админка ModX требуется английская его копия на http://www.en.container-trade.net/ английским контентом наполню сам. то есть требуется 1. копия, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
вот тут поставил галерею http://www.container-trade.net/photo но как-то криво (руки у меня по-видимому из попы) нужно поставить какую-то простую галерею. никаких особых наворотов не требуется.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо написать и разместить статьи для проекта http://www.container-trade.net/Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
3 сайта с ОДИНАКОВЫМИ КЛЮЧАМИ.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно прогнать по каталогом. по белой базе в начале один сайт , будет результат - еще два.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $200
http://www.group-avant.com.ua/ На первом этапе (1 месяц) продвигался по ключам связанными с продажей морских контейнеров. Был достигнут определенный результат (вывод в топ-10 по украине гугла и яндекса по большинству из них). Задание второго этапа ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $120
Сайт: http://www.group-avant.com.ua/ Ключевые слова: 1. морские контейнеры 2. морских контейнеров 3. морские контейнеры продажа 4. продажа морских контейнеров 5. продам контейнер морской ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен16 лет назад