rolex123

Анатолий Харченко rolex123

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

FoxyFru
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Настройка разных языков для субдоменов
Четкая задача, моментальная оплата. Мои рекомендации.
Сделала работу в срок, качественно. Причем ту, которую другой программер отказался делать потому, что ''так сделать нельзя''. Огромное спасибо.
Ответный отзыв
filin19101989
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$105
10 баллов
8 лет назад
Написание статей
Написание статей
Отличное сотрудничество с прекрасным заказчиком. Рекомендую!
Работу выполнил качественно и в срок.
Ответный отзыв
vadimkiselev
Вадим 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Создание визитки на вордпресс
WordPress
Четкая постановка задачи. Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
все сделал быстро, спасибо
Ответный отзыв
1259304
Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Прогонка по каталогам
Сработались. Отличный работодатель.
Выполнил работу в оговоренные сроки.
Ответный отзыв
Rumfellow
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Поставить простую фотогалерею на сайт
Четко указал что ожидает увидеть и по завершении сразу же произвел оплату.
Очень грамотный, и не жадный исполнитель. Сделал быстро и качественно.
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