Прогонка по каталогам

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Завершен10 заявок170 просмотров

Нужно прогнать по каталогом. по белой базе

в начале один сайт , будет результат - еще два.

15 лет назад
rolex123
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

1259304
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Выполнил работу в оговоренные сроки.
Сработались. Отличный работодатель.

Заявки фрилансеров

1259304
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад