Поднять тиц сайту.

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки163 просмотра

Поднять тиц сайту до 30 пунктов.

За 1 сайт 90 долларов.

Срок 2 месяца.

Оплата - по факту наличия тиц.

Поднимать не каталогами и не зеркалами и не арендными ссылками.

Тиц должен держаться минимум 2 года.

15 лет назад
gruff777
Евгений 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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