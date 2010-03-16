Продвижение сайта private для Письменского Дмитрия

Мы молодая компания, предлагающая услуги бизнес авиации в России. Работали с Дмитрием с середины лета 2009 года. Через 2 месяца сайт был в ТОП10 Яндекса по большинству запросов. С приходом нового алгоритма "Снежинск" по некоторым запросам позиции просели, но потом постепенно начали возвращаться обратно в ТОП10. Еще через 3 месяца (в январе 2010) прекратили финансирование проекта по приказу руководства компании. Вцелом работой Дмитрия довольны.