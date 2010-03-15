Консультация по SEO (Киев)

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Закрыт2 заявки152 просмотра

Нужна консультация по раскрутке-ТОЛЬКО КИЕВ И ТОЛЬКО ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА

Приблизительный список вопросов.

Интернет магазин подарков (Киев)

Нужен анализ конкурента основного- по каким словам он продвигается и вычислить примерный бюджет по продвижению моих ключевиков (например их будет около 10-15) вариант с помощью Язла.

Подсказка мне по работе с Sape-исправление моих ошибок в проекте, составление правильного анкор листа,консультация по покупке рабочих ссылок и т.д.

Общая консультация по продвижения моего интернет магазина и подсказать, что можно улучшить(ещё возможные способы продвижения, бюджет и предполагаемая отдача от всего этого- например продвижение статьями).

Думаю, что в 1,5 часа вложимся.

Пишите цену и условия.

15 лет назад
Sallah
47 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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