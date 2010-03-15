Продвижение сайта

Здравствуйте!

Есть адалт сайт. Сейчас по одному запросу в яндексе, он находится на 41 позиции. Надо продвинуть в топ 5, по этому запросу.

Если все пройдет успешно - обеспечу постоянной работой на очень длительное время (есть другие запросы и другие сайты).

Жду ваших предложений.