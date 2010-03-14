Нужно раскрутить интернет-магазин по продаже сотовых телефонов и акссесуаров к ним. С регистрацией в каталогах. С посещаемостью сайта целевой аудитории не менее 300 человек в день. Ключевые слова вышлю. Бюджет небольшой.

Сайт: www.brillin.ru

Пишите сроки и оплату

[email protected]