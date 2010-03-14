Раскрутить интернет магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок169 просмотров

Нужно раскрутить интернет-магазин по продаже сотовых телефонов и акссесуаров к ним. С регистрацией в каталогах. С посещаемостью сайта целевой аудитории не менее 300 человек в день. Ключевые слова вышлю. Бюджет небольшой.

Сайт: www.brillin.ru

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15 лет назад
bradona
Ольга 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров