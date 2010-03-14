Оптимизация и продвижение интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен2 заявки174 просмотра

Нужна оптимизация и продвижение белыми методами интернет-магазина товаров для отдыха. Интересует комплекс инструментов: поисковое продвижение, каталоги, доски объявлений, SMO в социальных сетях, ЖЖ, Яндекс.Директ. Приветствуются предложения по малозатратным, но наиболее эффективным инструментам продвижения. Наличие успешных проектов обязательно. Бюджет, сроки и прогноз по результатам по комплексному продвижению – от вас.

15 лет назад
sunrisek
Сергей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

seo-prod
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$300
90 дней

Заявки фрилансеров

seo-prod
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Есть запросы на 2 сайта, распределить и продвинуть

    Есть сайты www.aeperson.ru и www.aeper.ru Есть запросы: восстановление данных, восстановление данных с флешки, восстановление данных форматирование, восстановление информации, ремонт iphone, ремонт ipod, ремонт мониторов Samsung, ремонт psp, ремонт xbox, ремонт видеокамер, ремонт жк ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Продвижение сайта

    Приглашаем талантливого менеджера со своими наработками для раскрутки и продвижения туристического агентства (яндекс, рамблер, гугл, социальные сети). График гибкий, цена договорная.

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поднятие ТИЦ сайту автомобильной тематики

    Сейчас ТИЦ0 Сайт ни где не продвигался. Сайт не старый, создан где то в конце января Нужен ТИЦ20-40, чтобы держался, без постоянной оплаты. Пишите конкретно, что собираетесь делать. Предпочтение отдам тому, ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение сайта в топ 10

    Нужно продвинуть сайт в топ 10.Сайт Беларуский и конкуренции по своей тематике у него почти нет.Нужен опытный,ответственный и пунктуальный человек на постоянную работу.Заявки оставлять тут бессмыслено,так как редко бываю.Пишите в ICQ: 586810865

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение сайта. Увеличение посещаемости.

    $100

    Сайт: www.getport.ru Необходима комплексная раскрутка сайта. Оптимизация. Нужно увеличить посещаемость ресурса с поисковиков минимум до 500 в сутки. Сайту около 9 месяцев, раскрутка не проводилась, сейчас посещаемость около 200. ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • SEO анализ

    Здравствуйте! Нужен детальный SEO анализ с целью выяснить какими методами веб-сайты конкурентов оказались в топе Гугла. Интересуемый запрос - "compare file" - интересуют первые 5 сайтов. ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад