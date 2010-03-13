Оптимизация, продвижение сайта (Joomla+Virtuemart)

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Закрыт9 заявок242 просмотра

Здравствуйте!

Требуется оптимизация и продвижение сайта на Joomla+ Virtuemart.

Большинство работы по оптимизации уже сделано, но требуется корректирование.

Сайт: http://hi-mobi.ru/

Joomla
15 лет назад
himobiru
Никита 
34 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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