Продвижение сайта. Увеличение посещаемости.

Сайт: www.getport.ru

Необходима комплексная раскрутка сайта. Оптимизация. Нужно увеличить посещаемость ресурса с поисковиков минимум до 500 в сутки.

Сайту около 9 месяцев, раскрутка не проводилась, сейчас посещаемость около 200. Плохо индексируется, выпал из Гугла.

Много заплатить не могу, но кто готов взяться пишите. Оплата по факту. Если будет результат, готов сотрудничать на постоянной основе, необходимо поднять и другие проекты.

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