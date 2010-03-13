Поднятие ТИЦ сайту автомобильной тематики

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Закрыт3 заявки148 просмотров

Сейчас ТИЦ0

Сайт ни где не продвигался. Сайт не старый, создан где то в конце января

Нужен ТИЦ20-40, чтобы держался, без постоянной оплаты. Пишите конкретно, что собираетесь делать. Предпочтение отдам тому, чьи методы мне покажутся оптимальными и цена адекватной.

Не нужно мне рассказывать о вкладывании денег.....

Я буду платить за конечный результат. Мне нужна услуга и результат. За это я готов платить, а не за виртуальные действия, которые неизвестно к чему приведут.

Если Вы уверены в том, что можете это сделать - пишите. обсудим.

15 лет назад
3aaaaaa3
Фёдор 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров