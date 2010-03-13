Сайт попал под фильтр Яндекса требуется Вывести интересуют сроки,стоимость,пути-решения console-forum.com.ua
Поднятие ТИЦ сайту автомобильной тематики
Сейчас ТИЦ0
Сайт ни где не продвигался. Сайт не старый, создан где то в конце января
Нужен ТИЦ20-40, чтобы держался, без постоянной оплаты. Пишите конкретно, что собираетесь делать. Предпочтение отдам тому, чьи методы мне покажутся оптимальными и цена адекватной.
Не нужно мне рассказывать о вкладывании денег.....
Я буду платить за конечный результат. Мне нужна услуга и результат. За это я готов платить, а не за виртуальные действия, которые неизвестно к чему приведут.
Если Вы уверены в том, что можете это сделать - пишите. обсудим.
Заявки фрилансеров
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