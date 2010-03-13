Продвижение сайта в топ 10

Нужно продвинуть сайт в топ 10.Сайт Беларуский и конкуренции по своей тематике у него почти нет.Нужен опытный,ответственный и пунктуальный человек на постоянную работу.Заявки оставлять тут бессмыслено,так как редко бываю.Пишите в ICQ: 586810865