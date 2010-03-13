Продвижение и раскрутка сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок202 просмотра

Сайту около года.

Направление сайта пока достаточно узкое на Украине.

Необходимо его продвижение по запросам:

-ремонт окон

-регулировка окон

-регулировка фурнитуры

ну и около тематические запросы по данной теме.

От Вас необходима информация со сроками, ценой и портофолио!

15 лет назад
oknapro
47 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров