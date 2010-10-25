Приглашаем талантливого менеджера со своими наработками для раскрутки и продвижения туристического агентства (яндекс, рамблер, гугл, социальные сети). График гибкий, цена договорная.
Есть запросы на 2 сайта, распределить и продвинуть
Есть сайты www.aeperson.ru и www.aeper.ru
Есть запросы:
восстановление данных, восстановление данных с флешки, восстановление данных форматирование, восстановление информации, ремонт iphone, ремонт ipod, ремонт мониторов Samsung, ремонт psp, ремонт xbox, ремонт видеокамер, ремонт жк мониторов, ремонт жк телевизоров, ремонт мониторов, ремонт ноутбуков, ремонт объективов, ремонт проекторов, ремонт счетчиков банкнот, ремонт фотоаппаратов, ремонт цифровых фотоаппаратов, ремонт ps3, ремонт матриц ноутбука
Нужно: вывести по этим запросам любой сайт в ТОП3 Яндекса, т.е все запросы вывести в ТОП3 Яндекса и распределить их на 2 сайта (из приоритета простоты продвижения, а следовательно и снижения стоимости продвижения запроса) (если 1 сайт по 1 запросу выводится в ТОП3, то 2 сайт по этому же запросу выводить не нужно)
Обязательное условие: гарантии, т.е. оплата за результат.
Дополнение: в данный момент www.aeperson.ru продвигается по данным ключевикам, по всем сразу, ввиду чего снижена эффективность и возможно что-то неправильно делается
Писать стоимость, сроки, гарантии и способы оплаты (нал, безнал для ЮР лиц и я деньги).
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте! Требуется оптимизация и продвижение сайта на Joomla+ Virtuemart. Большинство работы по оптимизации уже сделано, но требуется корректирование. Сайт: http://hi-mobi.ru/Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно поднимать сайтам ТИЦ "вечными" ссылками, никакой САПЫ. Ищу постоянного партнера, если будете работать честно, будут регулярные заказы. От вас: на сколько можете поднять стоимость ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
Сайту около года. Направление сайта пока достаточно узкое на Украине. Необходимо его продвижение по запросам: -ремонт окон -регулировка окон -регулировка фурнитуры ну и около ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт15 лет назад
Сейчас ТИЦ0 Сайт ни где не продвигался. Сайт не старый, создан где то в конце января Нужен ТИЦ20-40, чтобы держался, без постоянной оплаты. Пишите конкретно, что собираетесь делать. Предпочтение отдам тому, ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно продвинуть сайт в топ 10.Сайт Беларуский и конкуренции по своей тематике у него почти нет.Нужен опытный,ответственный и пунктуальный человек на постоянную работу.Заявки оставлять тут бессмыслено,так как редко бываю.Пишите в ICQ: 586810865Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Сайт: www.getport.ru Необходима комплексная раскрутка сайта. Оптимизация. Нужно увеличить посещаемость ресурса с поисковиков минимум до 500 в сутки. Сайту около 9 месяцев, раскрутка не проводилась, сейчас посещаемость около 200. ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо продвижение сайта в топ-30 по запросам: темы для nokia,игры для nokia,скачать java игры.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте! Нужен детальный SEO анализ с целью выяснить какими методами веб-сайты конкурентов оказались в топе Гугла. Интересуемый запрос - "compare file" - интересуют первые 5 сайтов. ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $1000
Требуется продвинуть сайт киношной тематики в топ пс по вч запросам.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад