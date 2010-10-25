Есть запросы на 2 сайта, распределить и продвинуть

Есть сайты www.aeperson.ru и www.aeper.ru

Есть запросы:

восстановление данных, восстановление данных с флешки, восстановление данных форматирование, восстановление информации, ремонт iphone, ремонт ipod, ремонт мониторов Samsung, ремонт psp, ремонт xbox, ремонт видеокамер, ремонт жк мониторов, ремонт жк телевизоров, ремонт мониторов, ремонт ноутбуков, ремонт объективов, ремонт проекторов, ремонт счетчиков банкнот, ремонт фотоаппаратов, ремонт цифровых фотоаппаратов, ремонт ps3, ремонт матриц ноутбука

Нужно: вывести по этим запросам любой сайт в ТОП3 Яндекса, т.е все запросы вывести в ТОП3 Яндекса и распределить их на 2 сайта (из приоритета простоты продвижения, а следовательно и снижения стоимости продвижения запроса) (если 1 сайт по 1 запросу выводится в ТОП3, то 2 сайт по этому же запросу выводить не нужно)

Обязательное условие: гарантии, т.е. оплата за результат.

Дополнение: в данный момент www.aeperson.ru продвигается по данным ключевикам, по всем сразу, ввиду чего снижена эффективность и возможно что-то неправильно делается

Писать стоимость, сроки, гарантии и способы оплаты (нал, безнал для ЮР лиц и я деньги).